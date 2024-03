Inchiesta #Milan AC, Ravezzani, la dichiarazione ufficiale: «Fatto clamoroso. Questa cosa è parsa strana fin dall’inizio…» #Intervista #News #Ultimora

22:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, Ravezzani sorpreso: «Fatto clamoroso. Questa cosa è parsa strana fin dall’inizio…». Le dichiarazioni sul fatto del giorno

Il giornalista Ravezzani ha commentato il tema del giorno: la perquisizione a Casa Diavolo Rossonero da parte della Finanza.

PAROLE – «La perquisizione nella sede del Diavolo Rossonero è un fatto clamoroso. Vedremo come si svilupperà l’inchiesta. Certamente la formula della cessione (600 mln finanziati dal venditore al tasso del 7%) cioè il vendor loan, è parso strano fin dall’inizio, con gli stessi dirigenti nel #club».

