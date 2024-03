Inchiesta #Milan AC, piovono smentite: quel particolare aspetto non è al centro delle indagini. Di cosa si tratta

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, piovono secche smentite: il prezzo di vendita del #club non è al centro delle indagini. Ecco perchè

Come riportato dal Corriere della Sera, a dispetto di quanto detto nelle ultime ore, il prezzo di vendita del Diavolo Rossonero da Elliott a RedBird non sarebbe al centro dell’indagine la quale sarebbe partita solo per la prospettata prossima cessione di parte delle azioni a investitori arabi interessati.

Il reale valore del #club non può essere oggetto di giudizio sia perchè il venditore è libero di stabilire il prezzo che vuole sia perchè gli 1.2 miliardi di euro versati da Cardinale, una parte dei quali versata con l’usuale pratica del vendor loan, corrisponde al valore dato al #club da Football Benchmark.

