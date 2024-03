Inchiesta #Milan AC, Ordine ci scherza su, la dichiarazione ufficiale: «In effetti in Italia sono anomali 6 milioni di attivo» #Intervista #News #Ultimora

12:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, Ordine ci scherza su: «In effetti in Italia sono anomali 6 milioni di attivo».

Franco Ordine, nel corso del suo editoriale per Derby Cittadino.it, ha commentato la notizia delle indagini su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis proponendo una duplice lettura sulla vicenda riguardante il Diavolo Rossonero.

LETTURA SARCASTICA – «In effetti, nel calcio italiano dove ci sono società con debiti a tre cifre e patrimonio netto in negativo di altrettante tre cifre, è una stravagante anomalia il bilancio positivo con 6 milioni di attivo e il patrimonio netto da più 176 milioni come quello del Diavolo Rossonero!»

LETTURA PIÙ SERIA – «Benedetta sia l’indagine perché così avremo una risposta chiara sulla materia e su questo passaggio in modo da accreditare oppure smentire i “pissi pissi bau bau” del mondo social che dovranno, in questo secondo caso, rivolgersi ad altro argomento o altro personaggio asiatico»

