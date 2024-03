Inchiesta #Milan AC, l’avvocato Matera perplesso, la dichiarazione ufficiale: «Indagine con basi giuridiche irrisorie. Sul vendor loan…» #Intervista #News #Ultimora

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, l’avvocato Pierluigi Matera ha analizzato la situazione in casa dei Diavoli Rossoneri: basi giuridiche poco solide per l’indagine

Intervistato da Tuttosport, l’avvocato Pierluigi Matera ha analizzato in questi termini l’indagine scoppiata in casa Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Mi preme un antefatto, intanto: il cosiddetto “vendor loan” e i veicoli lussemburghesi attraverso cui, nell’estate del 2022, è stata perfezionata la cessione del #club da Elliott a RedBird rappresentano un modo di operare abbastanza tipico nel mondo della finanza. In assenza della cosiddetta “scrittura di verità”, ovvero del contratto dissimulato che viene sottoscritto quando si procede a una vendita simulata, all’accusa serviranno altre prove. Alcune di quelle che trapelano in queste ore mi sembrano evanescenti: la coincidenza dell’indirizzo nel Delaware, per esempio, riguarda i due fondi in questione così come circa il 70% delle principali società americane. La conferma di alcune figure nel passaggio da vecchio a nuovo management è già più suggestiva, ma immagino che la Procura abbia in mano anche altro».

