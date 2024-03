Inchiesta #Milan AC, la ricostruzione della giornata di ieri: non sono mancati momenti di tensione

09:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, la ricostruzione della giornata di ieri: cosa è #successo e tutte le possibili conseguenze

L’edizione odierna di Tuttosport ha ricostruito quanto accaduto nella giornata di ieri in casa dei Diavoli Rossoneri. La Guardia di Finanza si è presentata nel primo pomeriggio nella sede di Via Aldo Rossi (e presso uffici e abitazioni delle persone coinvolte) per cercare documenti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Diavolo Rossoneroo.

Sono stati portati via computer e telefoni e non sono mancati momenti di tensione. L’ipotesi di reato per Furlani e Gazidis è quella di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

