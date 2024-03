Inchiesta #Milan AC, la reazione della #TopClub alle indagini della Guardia di Finanza. Ecco cosa filtra da #Milan ACello

19:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, la reazione della squadra alle indagini della Guardia di Finanza. Ecco cosa filtra da Diavolo Rossoneroello dove la squadra sta preparando la trasferta di UEFA #Europa League

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, la notizia dell’inchiesta della Guardia di Finanza a Casa Diavolo Rossonero è giunta anche a Diavolo Rossoneroello dopo la squadra sta preparando il ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga.

Al momento non c’è stato nessun commento del Diavolo Rossonero, a parte la nota ufficiale del #club rossonero per chiarire la posizione, ma c’è tanta tensione dopo le perquisizioni nella sede dei Diavoli Rossoneri e a casa degli indagati.

