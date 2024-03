Inchiesta #Milan AC, ecco cosa potrebbe contestare Chiné: tutti gli aggiornamenti

10:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, ecco cosa potrebbe contestare Chiné: tutti gli aggiornamenti in merito all’indagine sui rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio all’indagine che da ieri pomeriggio sta stravolgendo il mondo rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende il procuratore capo Giuseppe Chinè, una volta studiate con la massima attenzione tutte le carte, potrebbe arrivare a contestare l’articolo 4, quello che obbliga anche società e dirigenti a osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Pubblicità

The post Inchiesta Diavolo Rossonero, ecco cosa potrebbe contestare Chiné: tutti gli aggiornamenti appeared first on Diavolo Rossonero News 24.