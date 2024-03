Inchiesta #Milan AC, #Dietro le Quinte Mister Stefano Pioli: come ha reagito la #TopClub dopo le NEWS ore di perquisizioni

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero di UEFA #Europa League. Ecco cosa ha detto sull’inchiesta che coinvolge il #club

Le parole di Stefano Coach Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero di UEFA #Europa League. Ecco cosa ha detto sulle vicende societarie e come queste hanno colpito la squadra:

HA DETTO QUALCOSA ALLA SQUADRA DOPO LE #news ORE D’INCHIESTA – «Nulla, attorno a noi ho visto serenità e tranquillità. Ci siamo preparati con concentrazione perché è un obiettivo importante e vogliamo passare il turno».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN

