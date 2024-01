“Incedibile”, l’Fc Internazionale ha deciso sull’attaccante: non si muove

Con il mercato invernale che ormai giunge verso le battute finali, arrivano anche le conferme delle società su alcuni giocatori in bilico. In giornata l’Inter ha deciso di confermare un attaccante nerazzurro, chiudendo così le porte ad una sua cessione già in questo mercato.

All’indomani della vittoria di misura ottenuta contro la Fiorentina – e che ha riportato l’Inter in vetta – si è tornato a parlare di mercato. Lungo l’intera sessione invernale di calciomercato, i nerazzurri hanno piazzato solo il colpo Buchanan, chiudendo le porte ad altri colpi.

Non sono mancate però le voci su possibili addii improvvisi e cessioni di giocatori ai margini della rosa. Negli ultimi giorni si è vociferato del possibile addio di un’attaccante nerazzurro, ma Marotta&Co. hanno chiuso a questa eventuale soluzione.

L’Inter dichiara incedibile il suo attaccante

Il reparto offensivo dell’Inter in questa stagione è tra i più prolifici d’Europa. Merito soprattutto dell’enorme quantità di reti messe e segno da Lautaro Martinez fino ad oggi, che lo lanciano di diritto nella corsa alla Scarpa d’Oro. Inoltre a sorprendere maggiormente è stato il rendimento di Marcus Thuram, che ha rimpiazzato alla grande gli ex nerazzurri Dzeko e Lukaku. Più fatica per le riserve Arnautovic e Sanchez, ma comunque un buon apporto alla squadra durante i loro scampoli di partita.

A stupire però in questa stagione è stato un giovane attaccante dell’Inter, che attualmente è in prestito al Monza, ossia Valentin Carboni. L’ottimo rendimento dell’attaccante di proprietà dell’Inter non è passato inosservato. Diversi club tra Premier League e Serie A hanno messo gli occhi sul gioiellino dei nerazzurri, cercando di strapparlo in questa sessione di mercato. Come riporta Matteo Moretto, l’Inter ha dichiarato incedibile Carboni, che dunque continuerà il suo prestito al Monza prima di rientrare alla base a giugno. Nonostante le diverse offerte tra i 15 ed i 20 milioni di euro pervenute, i nerazzurri non hanno vacillato.

Dunque Marotta consolida un gran talento dell’Inter in vista della prossima stagione, e che probabilmente si ritaglierà uno spazio importante alla corte di Simone Inzaghi. Già si parlava di un giocatore dalle qualità al di fuori del normale, e questo prestito al Monza non ha fatto altro che confermare le sensazioni che c’erano su Valentin Carboni. L’attaccante argentino pian piano si è ritagliato sempre più spazio all’interno delle gerarchie di Raffaele Palladino, e l’ha ricompensato con diversi gol e assist. Dunque dopo alcuni giorni roventi in cui si pensava alla possibile cessione di Carboni, è arrivata la conferma da parte dell’Inter dell’incedibilità dell’argentino, che sarà un punto fermo dell’Inter del futuro.

“Incedibile”, l’Inter ha deciso sull’attaccante: non si muove

Spazio Inter