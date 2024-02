In scadenza e proposta a costo zero: all’Fc Internazionale dopo Sanchez

26 Feb 2024, 08:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Altro profilo in scadenza col Monaco che potrebbe tornare utile all’Internazionale in futuro dopo l’uscita di Maravilla Sanchez, Ben Yedder è una gemma nascosta ma l’ingaggio non è di poco conto Non ci saranno grandi rivoluzioni e non verranno messe in atto mosse di chissà quale clamore mediatico. Tutto ciò che la dirigenza dell’Internazionale dovrà fare … Leggi tutto

Pubblicità

Il post In scadenza e proposta a costo zero: all’Internazionale dopo Maravilla Sanchez è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.