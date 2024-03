In Italia per il Ac Milan, poi la #Firma con l’Internazionale F.C., la rivelazione, ecco l’approfondimento: “Fisicamente è un mostro”

27 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Dal mancato trasferimento al Milan al passaggio all’Internazionale per circa 15 milioni di euro: “Come terzo di difesa può fare la differenza” Giocava ancora in Brasile, ma era in rampa di lancio e desideroso di venire a giocare in Europa. Meglio ancora se in Italia. Alla fine ha raggiunto il suo obiettivo, oggi gioca nell’Internazionale … Leggi tutto

Pubblicità

Il post In Italia per il Milan, poi la firma con l’Internazionale: “Fisicamente è un mostro” è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.