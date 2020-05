In fase di sperimentazione un trattamento per Covid-19 con terpeni della cannabis

Una formulazione unica di terpeni della cannabis è in fase di test per la sua efficacia nel trattamento delle infezioni virali, tra cui COVID-19.

La formulazione di terpeni della cannabis è unicamente dedicata al trattamento e alla prevenzione delle infezioni virali ed è specificamente progettata per le popolazioni ad alto rischio e il trattamento delle infezioni come il nuovo ceppo COVID-19 del coronavirus .

In precedenti ricerche, intraprese dallo scoppio del virus della SARS nel 2002, i terpeni della cannabis sono stati trovati per essere efficace potenziali agenti antivirali, e terpeni specifici che sono venuti in contatto con il virus della SARS sono stati trovati per ridurre la gravità e l’impatto (sia in- vitro e in vivo ) trattenendo una certa proteina che replica l’RNA, impedendogli di penetrare nelle cellule sane e utilizzandole come ospiti per la sua replicazione.

Nuova formulazione di terpeni antivirali

La nuova formulazione è progettata per essere consumata per inalazione diretta.

Il presidente di CannaSoul, il professor Dedi Meiri dell’Istituto israeliano di tecnologia , ha dichiarato: “Il nostro laboratorio è stato approvato per operare come laboratorio corona e, nel farlo, stiamo promuovendo due studi basati su studi di cannabis esistenti.

“In primo luogo, cercheremo di identificare le molecole della pianta che sono in grado di sopprimere la risposta immunitaria al coronavirus COVID-19 – che provoca infiammazione e malattie gravi – per abbassare la risposta del sistema immunitario senza sopprimerlo, fornendo così un migliore trattamento complementare a gli steroidi, che sopprimono completamente il sistema immunitario. “

Il secondo studio sta esaminando il recettore ACE2, che consente al virus di iniettare la sua espressione genetica nelle cellule umane e proliferare.

Meiri ha proseguito: “Esiste un processo che esamina l’effetto delle molecole di cannabis anche sulle proteine, e ora stiamo esaminando quali sono rilevanti per lo stesso recettore, con l’obiettivo di ridurne l’espressione, rendendo difficile l’ingresso del virus la cellula e proliferare “.

Il CEO di Eybna , Nadav Eyal, ha affermato che: “Questo tipo di metodo di consegna cambia il gioco, permettendoci di ottenere qualità terapeutiche da questi fitochimici unici come mai prima d’ora”.

Sindrome da tempesta di citochine

Gli studi sperano di fornire un trattamento per le infezioni virali attraverso la modulazione di “Cytokine Storms”. Un certo numero di casi COVID-19 sono stati collegati alla “Sindrome da tempesta di citochine”, in base alla quale il sistema immunitario va in overdrive e rilascia troppe citochine – proteine ​​importanti nella segnalazione cellulare – contemporaneamente nel corpo, attaccando i polmoni sani e causando un grave fallimento d’organo.

La collaborazione consentirà alla competenza analitica di CannaSoul , basata su dati clinici accumulati, e la ricerca pionieristica del professor Meiri per personalizzare la nuova formulazione terpenica di Eybna per ottimizzare le sue proprietà antinfiammatorie e antivirali.

