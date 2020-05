In che modo l’inquinamento luminoso influisce sulla coltivazione?

La cannabis è una specie fotoperiodica, cioè le sue funzioni biologiche sono regolate dalla lunghezza del giorno e delle notti, che a loro volta sono governate dal ciclo solare e dalle stagioni. Quindi, quando la durata dei giorni è più lunga della durata delle notti, la pianta cresce. E quando la durata delle notti è maggiore della durata dei giorni, le piante sbocciano, percependo che l’autunno si avvicina e devono terminare il loro ciclo prima dell’arrivo del maltempo.

L’inquinamento luminoso, d’altra parte, è qualsiasi fonte di luce artificiale di notte, in intensità, direzioni, quotidianamente o, a volte, non necessaria per lo svolgimento di attività nell’area in cui sono installate le fonti. O in altri termini, è qualsiasi tipo di luce abbastanza intensa da poter alterare le funzioni biologiche delle nostre piante.

All’esterno, in particolare l’illuminazione pubblica è la causa dell’inquinamento luminoso, ma anche segni di luce, lampade da giardino solari … Questa luce che riceveranno durante il fotoperiodo oscuro, potrebbe “confonderli” e potrebbero non percepire il calo delle ore necessarie per passare dalla crescita alla fioritura. Quando una pianta in ottobre non ha ancora iniziato a fiorire, è possibile sperimentare questo tipo di contaminazione.

Non solo coltivazione all’aperto

Ma non è qualcosa di esclusivo per la coltivazione all’aperto. Nelle colture indoor un semplice pilota di qualsiasi apparecchiatura installata all’interno dell’armadio può essere sufficiente per impedire alle piante di iniziare a fiorire. Frequenti anche le interruzioni del fotoperiodo oscuro (qualcosa di comune nei coltivatori principianti che amano vedere le piante quando dormono) o perdite di luce attraverso le finestre e / o gli armadi.

Durante la fase di crescita questo può mettere a dura prova la pianta. Ricorda che la fotosintesi si verifica durante le ore buie. Ma nella fioritura è un problema, poiché come diciamo la pianta continuerà a crescere e non fiorirà fino a quando non avremo corretto. E se non lo rileviamo e lo correggiamo in tempo; Può darsi che il tempo ci passi o che le piante abbiano raggiunto le dimensioni che volevamo all’interno.

COME SAPERE QUANDO ESISTE UN’INQUINAMENTO LEGGERO?

Beh, logicamente, il modo migliore è farlo durante il fotoperiodo oscuro. All’interno è particolarmente importante controllarlo durante il giorno, anche se in seguito il fotoperiodo notturno coincide con la notte. In questo modo saremo in grado di verificare se vi sono perdite di luce significative attraverso cerniere, finestre e persino intrazioni ed estrazioni. Anche se un pilota di qualsiasi squadra o striscia ha una luce molto intensa.

All’esterno, osserveremo la presenza di qualsiasi tipo di luce di notte, principalmente lampioni, grandi nemici del coltivatore di terrazze e balconi. Si dice spesso che se sei in grado di leggere la grande stampa dei titoli dei giornali a causa dell’intensità, l’inquinamento luminoso è abbastanza significativo da influenzare la fioritura delle piante.

In entrambi i casi i controlli dovrebbero essere effettuati prima di iniziare la coltivazione. Non è facile entrare in un armadio con le piante e non è necessario rimuovere le piante quando la cosa più semplice è farlo con esso vuoto. E all’aperto, sarà sempre più facile fare “lavori”, come installare una rete ombreggiante senza disturbare una pianta. O addirittura prevenire questa situazione posizionando il raccolto in un altro posto lontano dall’illuminazione notturna.