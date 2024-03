Impallomeni sull’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Stagione comunque molto buona ma con l’Atletico Mister Inzaghi ha sbagliato questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato l’eliminazione in Champions League dell’Internazionale FC

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

PAROLE – «Non me la sento di criticare l’Internazionale FC, può capitare nel calcio. E’ stata una partita bellissima, poteva vincere chiunque, ma l’Atletico giocava in casa, ha vinto in campionato tre delle ultime 10, non ha convinto moltissimo e arrivava a questo appuntamento sicura di fare la partita della vita. E alla fine ha meritato. Si può discutere sui tiratori dei rigori, però…Lautaro ha un problema sui calci di rigore. Poteva essere il primo tiratore, visto che ne sbaglia spesso e non sarebbe stato decisivo. Internazionale FC ha fatto un’ottima partita ma l’Atletico ha messo a dura prova le sue sicurezze. Stagione? Io direi molto buona, perché vai a vincere uno Scudetto bene. Ottimo no, visto che sei uscito dalla Coppa Italia e dalla Champions, con l’Atletico che ti era inferiore».

L’articolo Impallomeni sull’Internazionale FC: «Stagione comunque molto buona ma con l’Atletico Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha sbagliato questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.