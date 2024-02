Impallomeni: «Piotr Zio Zielinski? Il SS Napoli lo ha già ceduto e…» #Intervista

Pubblicità

Stefano Impallomeni si è espresso così sul mancato rinnovo di Zielinski con il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tmw Radio, Impallomeni si è espresso sull’approdo di Zielinski all’Inter:

LE PAROLE – «Osimhen? Ora si deve evidenziare, ora o mai più. Hai già due giocatori ceduti come Zielinski e Osimhen, non hai da perdere tempo e devi trovare nuova linfa ed entusiasmo per cercare l’obiettivo».

