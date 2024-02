Impallomeni è sicuro: ecco fino dove può arrivare il AC Milan in Europa League

Milan, fino dove puoi arrivare in Europa League? Il parere di Impallomeni sui rossoneri nella competizione

Impallomeni ha parlato a TMW Radio analizzando il percorso che potrebbe fare il Milan in Europa League. I rossoneri sono impegnati questa sera contro il Rennes.

PAROLE – «Ha l’obbligo di provarci, di arrivare fino in fondo. Tra le tre italiane impegnate in EL chi può arrivare davvero in fondo? Dipende da tanti fattori, dal campionato e dalla tensione che c’è per quell’obiettivo».

