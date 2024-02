Impallomeni: «Atletico Cholismo? Sarà un ritorno alla pari, Big Markus Thuram fondamentale» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Stefano Impallomeni ha analizzato la sfida di ritorno tra Inter e Atletico Madrid dove è in palio il passaggio ai quarti di Champions

Stefano Impallomeni ha fatto un bilancio della sfida tra Inter e Atletico Madrid a TMW Radio.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

SFIDA DI RITORNO CON ATLETICO – «Ci sarà un ritorno complicato per la Lazio col Bayern, alla pari l’Inter con l’Atletico mentre il Barcellona per me ce la farà. Per il Napoli l’obiettivo è il campionato, deve sistemare la classifica e non pensare troppo alla Champions».

Pubblicità

THURAM – «E’ fondamentale riaverlo per Madrid. Con un’elongazione devi stare attento ma c’è l’opportunità per averlo lì. Basta non rischiarlo prima. Per 4 partite in campionato Inzaghi può sostituirlo con Arnautovic».

L’articolo Impallomeni: «Atletico? Sarà un ritorno alla pari, Thuram fondamentale» proviene da Inter News 24.