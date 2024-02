Immobile raggiunge quota 200 gol in Serie A: il traguardo dell’ex Signora Juve in Cagliari Lazio

Immobile raggiunge quota 200 gol in Serie A: il traguardo dell’ex Juve con la rete del momentaneo 0-2 in Cagliari Lazio

Immobile, segnando in Cagliari Lazio la rete del momentaneo 0-2 al 49′ del match, ha raggiunto quota 200 gol in Serie A.

Traguardo importante per l’attaccante cresciuto nella Primavera della Juve che in carriera ha vinto per ben 4 volte il titolo di capocannoniere del campionato italiano. Per Immobile si tratta del gol numero 6 in questa Serie A.

