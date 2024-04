Immobile Internazionale F.C., potentissima RIVELAZIONE dell’attaccante! #Incredibile Addio alla Lazio S.S. già deciso? Ultime

6 Apr 2024, 21:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Immobile-Internazionale, potentissima rivelazione dell’attaccante dopo Roma-Lazio: futuro della punta già deciso? Le ultime Internazionalevistato da DAZN dopo Roma-Lazio, Ciro Immobile, accostato anche al calciomercato Internazionale, ha parlato così del suo futuro: FUTURO E DA COSA RIPARTIRE – «Penso sempre in positivo. Una stagione così abbatte anche tipi come me, tra infortuni, gol sbagliati e partite deludenti. […]

L'articolo proviene da Internazionale News 24.