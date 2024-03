Immobile Internazionale F.C., #Contatto con Mister “Demone” Inzaghi, ecco l’approfondimento: in bilico il suo futuro con la Lazio S.S.. Gli scenari

18 Mar 2024, 13:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Immobile Internazionale, #contatto con Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : in bilico il suo futuro con la Lazio. Gli scenari per l’attaccante biancoceleste

Nelle ultime settimane, ha scaldato il calciomercato Internazionale l’accostamento di Ciro Immobile. Come sottolinea il Messaggero, il futuro del capitano biancoceleste è ancora tutto da capire, mentre sembra anche in rotta con l’ambiente.

Pubblicità

C’è stato un #contatto con Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ma al momento la porta è chiusa: il tecnico ex biancoceleste. Il tecnico non vuole portarlo via dalla Capitale anche se a pesare è soprattutto l’ingaggio: Immobile infatti ha ancora 2 anni di #contratto con la Lazio a 4.5 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Troppi per pensare di imbastire una trattativa.

L’articolo Immobile Internazionale, #contatto con Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : in bilico il suo futuro con la Lazio. Gli scenari proviene da Internazionale News 24.