Imbarazzo Juve, 2 giocatori di Mr Max Allegri sghignazzano in campo dopo la sconfitta con la Lazio S.S. – NEWS

31 Mar 2024, 14:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Imbarazzo Juve, 2 giocatori di Allegri sghignazzano in campo dopo la sconfitta con la Lazio. Tifosi furibondi Imbarazzo in casa Juventus, non solo per l’ennesima sconfitta maturata ieri nel recupero con la Lazio. Al #termine della partita Rabiot e Nonge sono stati colti dalla telecamera a ridacchiare tra di loro in campo. All smiles postmatch […]

