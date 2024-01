Iling Vecchia Signora Juventina, cambia il futuro? InVS per il rinnovo dell’inglese. ULTIME

Iling Juve, cambia il futuro? Incontro per il rinnovo dell’inglese. Le ULTIME sul laterale in gol contro la Salernitana

L’ultima settimana potrebbe cambiare il futuro di Iling-Junior. L’esterno inglese ha ritrovato la titolarità (in Coppa Italia) e nel weekend anche il gol (a Salerno contro la Salernitana).

L’ex Chelsea ha mercato e richieste in Serie A, da Monza e Sassuolo, ma secondo quanto riferito da Tuttosport la cessione è tutt’altro che scontata. Nelle prossime settimane la dirigenza della Juve incontrerà l’entourage dell’inglese per impostare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2025.

