Iling tra rinnovo e addio definitivo in estate: ecco la posizione della #Juve. #Ultime

Iling tra rinnovo e addio definitivo in estate: ecco la posizione della Juve sul futuro dell’esterno inglese. Ultime novità

Iling-Junior è in scadenza di contratto nel giugno 2025 con la Juventus. Il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte in estate, l’inglese è tra i sacrificabili.

Tuttavia, in caso di proposte ritenute insufficienti, si andrà verso il rinnovo per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero.

