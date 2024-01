Iling Junior non è più sul mercato: Vecchia Signora Juventina al lavoro per il rinnovo del gioiello

Iling Junior non è più sul mercato: Juve al lavoro per il rinnovo del gioiello. La situazione dell’esterno inglese

A febbraio Giuntoli e Manna incontreranno gli agenti della CAA Base che curano gli interessi di Iling-Junior per avviare la trattativa del rinnovo del contratto con la Juve.

Come riferito da Tuttosport, infatti, l’esterno inglese si è meritato in campo il prolungamento fino al 2028, mettendosi in mostra spesso a gara in corso. Iling-Junior, quindi, non è più sul mercato. Su di lui avevano messo gli occhi club di Premier League (il Tottenham in particolare), ma pure Monza e Sassuolo. La Juve lo valutava 15-20 milioni.

