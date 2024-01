Iling-Junior fa felice la Vecchia Signora Juventina: «E’ diventato una pedina preziosa per Allegri»

Iling-Junior fa felice la Juve: «E’ diventato una pedina preziosa per Allegri, ha saputo ampliare il proprio minutaggio»

La Juventus, in un articolo pubblicato sul suo sito dedicato al 2023 di alcuni talenti cresciuti in Next Gen, ha dedicato una parte anche a Iling-Junior.

ILING-JUNIOR – Aveva esordito già nell’ottobre 2022 contro l’Empoli, ma la citazione in questo speciale è d’obbligo anche per Samuel Iling-Junior. Il ventenne inglese nel 2023 ha firmato il primo gol in Serie A contro l’Atalanta, il 7 Maggio. Con grande professionalità ha saputo ampliare il proprio minutaggio, fino a diventare una pedina preziosa per Massimiliano Allegri anche nella stagione corrente. In questa prima parte di campionato ha collezionato 8 gettoni in termini di presenze.

