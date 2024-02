Il toccante ultimo messaggio di Vialli agli ex compagni: «Filo che ci unisce è sempre lo stesso» – NEWS

Lippi, ospite di Fazio a “Che tempo che fa” ha presentato il suo Docufilm e nel corso della trasmissione è stato mandato in onda video messaggio di Vialli

Marcello Lippi è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” per presentare il suo Docufilm “Adesso vinco io” . Nel corso della trasmissione sono stati mandati in onda dei video per presentare il docufilm e in uno di questi era presente un videomessaggio di Gianluca Vialli agli ex compagni della Juve.

Una scena tratta dal docufilm “Adesso vinco io – Marcello Lippi” #CTCF pic.twitter.com/zgRyWSNjLQ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024

VIALLI – «Ciao ragazzi, come va? Mi spiace non essere con voi a festeggiare. Ma sono con voi con lo spirito… È un po’ che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso».

