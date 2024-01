Il SS Napoli ESCLUDE Zielinski: provvedimento IMMEDIATO

E’ ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Piotr Zielinski al Napoli. Un viaggio lungo otto anni che potrebbe interrompersi con qualche mese di anticipo nel peggiore dei modi. Dopo i ripetuti avvisi da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, poco graditi al calciatore, potrebbe presto arrivare un provvedimento durissimo.

Come riportato infatti dal Corriere dello Sport questa mattina, il Napoli starebbe valutando una scelta drastica. Il centrocampista, infatti, ha già deciso di non rinnovare il suo accordo con gli azzurri e dalla prossima estate – con ogni probabilità – si legherà all‘Inter a parametro zero. Uno scenario che potrebbe spingere Mazzarri a lasciare fuori Zielinski per il resto della stagione e valorizzare un giovane come Gaetano.

Il polacco rischia concretamente di rimanere fuori dalla lista campionato che il club partenopeo dovrà presentare il prossimo 1° febbraio. Questo a causa dei paletti imposti dalla Lega Serie A sugli over 22: il Napoli dovrà tenerne fuori uno tra Zielinski e Demme, chi non verrà iscritto tra i due sarà costretto a trascorrere il resto della stagione in tribuna.