Il Siviglia PIOMBA su un centrocampossibilità dell’Fc Internazionale: discorsi avviati

Il mercato di gennaio è alle porte, ma diversi club sono già al lavoro per migliorare la propria rosa. Tra queste c’è il Siviglia, che è pronto a bussare alla porta dell’Inter per acquistare un rinforzo per il proprio centrocampo.

Come riferito da Fabrizio Romano, il club andaluso avrebbe già avviato le discussioni per un eventuale prestito di Lucien Agoumé. Da capire, allora, se i due club troveranno le giuste condizioni per mandare in porto l’affare per il centrocampista francese, a margini della rosa di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Agoumé a gennaio non sarebbe per nulla sorprendente. Anzi, visto l’utilizzo praticamente nullo in questa prima parte di stagione, provare una nuova esperienza nella quale poter giocare di più sembra essere la soluzione migliore per il futuro della sua carriera.