Il sistema endocannabinoide (ECS) è fondamentale per comprendere come la cannabis interagisce con il nostro corpo e i suoi effetti. Quando consumiamo cannabis, essa influisce su questo sistema biologico, che è responsabile di regolare numerosi processi fisiologici, come l’umore, il sonno, il dolore e l’appetito. Ma come avviene questa interazione?

Cos’è il sistema endocannabinoide?

Il sistema endocannabinoide è una rete complessa di recettori, neurotrasmettitori ed enzimi che lavorano insieme per mantenere l’equilibrio interno del corpo, chiamato omeostasi. Questo sistema è stato scoperto negli anni ’90, quando gli scienziati cercavano di capire come il THC, il principale composto psicoattivo della cannabis, interagisse con il cervello.

Il sistema è composto da tre elementi principali:

Endocannabinoidi: composti naturali prodotti dal corpo che imitano l’azione dei cannabinoidi presenti nella cannabis, come il THC e il CBD. Recettori dei cannabinoidi (CB1 e CB2): strutture cellulari che “accettano” i cannabinoidi, come una chiave in una serratura. I recettori CB1 si trovano principalmente nel cervello e nel sistema nervoso centrale, mentre i recettori CB2 sono più abbondanti nel sistema immunitario. Enzimi: sono responsabili della scomposizione degli endocannabinoidi una volta che hanno fatto il loro lavoro.

Quando il nostro corpo produce endocannabinoidi come l’anandamide e il 2-AG, questi servono a regolare vari aspetti del nostro benessere, ma l’assunzione di cannabis può amplificare o modificare questa regolazione.

Come la cannabis interagisce con l’ECS

La cannabis è in grado di interagire con il sistema endocannabinoide in un modo che nessun’altra pianta può fare. I principali composti della cannabis – THC, CBD e terpeni – influenzano il nostro corpo in modo che va oltre l’effetto fisico.

Il THC e l’effetto sballo

Il THC, il principale composto psicoattivo della cannabis, si lega ai recettori CB1, che sono abbondanti nel cervello. Questo legame provoca sensazioni di euforia, rilassamento, euforia e stimola anche l’appetito (noto anche come “munchies”). Oltre a questi effetti piacevoli, il THC può influenzare negativamente la memoria a breve termine, la coordinazione e la percezione del tempo.

Il CBD e l’effetto relax

A differenza del THC, il CBD non si lega ai recettori CB1 o CB2 in modo diretto. Invece, aumenta l’efficacia degli endocannabinoidi prodotti dal corpo, facendoli rimanere in circolo per un periodo di tempo più lungo. Questo lo rende un potente anti-infiammatorio e ansiolitico, senza gli effetti psicoattivi tipici del THC. Il CBD è noto per i suoi benefici sullo stress, sull’infiammazione e sul sonno.

I terpeni: la salsa segreta

I terpeni sono composti aromatici che si trovano nelle piante e sono responsabili dei loro profumi caratteristici. Nella cannabis, i terpeni come il mircene, il limonene e il linalolo non solo influiscono sull’aroma ma anche sugli effetti generali della cannabis. Per esempio, il mircene ha un effetto sedativo e può potenziare gli effetti calmanti del THC, mentre il limonene ha un’azione energizzante e stimolante.

L’effetto entourage

Uno degli aspetti più affascinanti della cannabis è l’effetto entourage. Questo fenomeno descrive l’interazione sinergica tra i vari cannabinoidi e terpeni presenti nella pianta. In pratica, quando THC, CBD e terpeni lavorano insieme, possono potenziare gli effetti di ciascun componente, creando un’esperienza complessiva più potente e bilanciata rispetto a quella che si otterrebbe consumando solo uno di questi composti.

Conclusioni

Il sistema endocannabinoide svolge un ruolo fondamentale nel modo in cui il nostro corpo risponde alla cannabis. Comprendere come questo sistema interagisce con i composti della cannabis ci aiuta a comprendere meglio gli effetti della pianta, dalle sue proprietà terapeutiche a quelle psicoattive. Sia che tu stia cercando di rilassarti, migliorare il tuo sonno o semplicemente esplorare nuove esperienze, la cannabis e il sistema endocannabinoide lavorano insieme per influenzare il tuo corpo in modi unici.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board

