Per oltre un decennio, la Stichting Mediwiet è stata il punto di riferimento per chi cercava nella cannabis una via di sollievo naturale, promuovendo il celebre metodo di macerazione in olio d’oliva ideato da Wernard Bruining. Tuttavia, con l’avvento del 2026, la fondazione ha annunciato una svolta radicale: l’adozione dell’estrazione assistita da ultrasuoni (UAE). Questa mossa non è solo un aggiornamento tecnico, ma una risposta alla crescente domanda di estratti che mantengano l’integrità del fitocomplesso originale, riducendo al minimo la degradazione indotta dal calore.

La Scienza della Cavitazione: Come Funzionano i Nuovi Metodi

Il cuore della nuova metodologia risiede nel fenomeno fisico della cavitazione acustica. Utilizzando onde sonore ad alta frequenza (tra i 20 e i 40 kHz), si creano micro-bolle nel solvente (solitamente olio MCT o olio d’oliva biologico) che, implodendo, generano forze di taglio intense. Queste forze rompono le robuste pareti cellulari della Cannabis Sativa L., permettendo ai cannabinoidi e ai terpeni di fluire nell’olio quasi istantaneamente. A differenza della macerazione tradizionale, che richiede ore di riscaldamento a 100°C, gli ultrasuoni operano a temperature controllate tra i 30°C e i 50°C, proteggendo i composti più delicati come il CBDa e i terpeni volatili.

Analisi dei Dati: Un Confronto Prestazionale

I dati raccolti dai primi test di laboratorio condotti da Mediwiet nel corso dell’ultimo anno mostrano miglioramenti significativi in termini di efficienza e qualità. Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le differenze tra il vecchio metodo artigianale e la nuova tecnologia UAE:

Parametro Macerazione Tradizionale Estrazione Ultrasuoni (UAE) Tempo di Estrazione 60-120 minuti 10-15 minuti Temperatura Operativa 95°C – 105°C 35°C – 45°C Resa di CBD (%) ~75-80% ~92-95% Ritenzione Terpenica Bassa (molti evaporano) Altissima (>90%) Utilizzo di Energia Elevato (riscaldamento lungo) Basso (frequenze mirate)

Contesto Normativo e Storia: L’Eredità di Bruining

Wernard Bruining ha sempre sostenuto che il paziente debba essere in grado di produrre la propria medicina. La transizione verso metodi più complessi potrebbe sembrare in contrasto con questa filosofia, ma Mediwiet chiarisce che l’obiettivo è la standardizzazione. Nel 2026, le normative europee sui Novel Food e sulle preparazioni galeniche sono diventate estremamente severe. Per garantire che l’olio di CBD rimanga legale e accessibile, è necessario dimostrare che il processo produttivo sia costante e privo di contaminanti da degradazione termica, come il CBN eccessivo derivante dall’ossidazione del THC/CBD.

L’Importanza dell’Effetto Entourage nel 2026

Uno degli argomenti centrali di questa innovazione è la preservazione dell’effetto entourage. Molti oli commerciali prodotti tramite CO2 supercritica industriale tendono a isolare i cannabinoidi, perdendo la sinergia con i terpeni. Il metodo UAE di Mediwiet, invece, permette di ottenere un estratto Full Spectrum che rispecchia fedelmente la genetica della pianta di partenza. Esperti come il Dr. Ethan Russo hanno lungamente sostenuto che è proprio questa sinergia a fare la differenza nel trattamento di patologie complesse come il dolore cronico o l’ansia. Grazie agli ultrasuoni, Mediwiet riesce a produrre un olio che non è solo una concentrazione di CBD, ma un vero estratto botanico vivo.

Implicazioni Future per il Mercato e i Pazienti

Cosa significa questo per il consumatore finale? In primo luogo, una maggiore efficacia per milligrammo. Un olio estratto con ultrasuoni, essendo ricco di terpeni che agiscono come facilitatori di assorbimento (bio-enhancers), richiede dosaggi inferiori per ottenere lo stesso effetto terapeutico. In secondo luogo, la riduzione dei tempi di produzione permetterà di mantenere prezzi competitivi nonostante l’aumento dei costi delle materie prime nel 2026. Mediwiet prevede inoltre di rilasciare una versione ‘home-scale’ di questi estrattori a ultrasuoni, permettendo ai pazienti più esperti di replicare questa qualità anche a casa propria, rimanendo fedeli alla missione originale della fondazione.

“La tecnologia non deve allontanarci dalla natura, ma aiutarci a rispettarla meglio. Con gli ultrasuoni, estraiamo l’anima della pianta senza bruciarla.” – Wernard Bruining

In conclusione, il passaggio ai nuovi metodi di estrazione rappresenta per Mediwiet il raggiungimento della maturità scientifica. In un settore spesso diviso tra l’approccio farmaceutico freddo e quello olistico impreciso, la fondazione olandese traccia una terza via: quella della tecnologia gentile al servizio della salute umana.

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