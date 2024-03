Il S.S. Napoli Calcio ci prova, ma non basta, l’approfondimento: il Barcellona vince 3-1 e conquista i quarti

Pubblicità

Diffondi Informazione!

00:15, 13 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Il S.S. Napoli Calcio non riesce nell’impresa: i partenopei perdono in casa del Barcellona per 3-1, non riuscendo a valorizzare il risultato dell’andata, un buon 1-1 al Maradona.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità