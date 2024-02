Il ritmo dell’Fc Internazionale mette i brividi, ma era già successo prima: ecco quando

Dopo 22 giornate, l’Inter ha raccolto 57 punti in classifica di Serie A: un ritmo incredibile che tiene testa ad un precedente

Dopo 22 giornate, l’Inter ha ottenuto 57 punti in classifica, con soli 9 punti persi a causa del blitz del Sassuolo a San Siro e dei pareggi contro Bologna, Juve e Genoa.

Storicamente, i nerazzurri hanno raggiunto questo risultato solo con Mancini nella stagione 2006-2007, quando raggiunsero quota 60 punti. Tuttavia, va notato che in quella stagione c’era un contesto particolare a causa di Calciopoli, con la Juve in Serie B e Milan, Lazio e Fiorentina penalizzate. L’unica squadra in grado di opporre una minima resistenza agli nerazzurri in quel campionato fu la Roma di Spalletti.

