Il prossimo impegno del Milan A.C.: in campo venerdì e sempre in campionato

Pubblicità

Diffondi Informazione!

Dopo il nulla di fatto contro l’Atalanta, il Milan AC, il Diavolo Rossonero, tornerà in campo venerdì 1 marzo per la sfida alla Lazio all’Olimpico, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

08:32

26 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità