Il Proprietario Gerry Cardinale #Milan AC, Panucci lo attacca, la dichiarazione ufficiale: «Non capisce nulla di calcio!» #Intervista #News #Ultimora

Cardinale-Diavolo Rossonero, Christian Panucci, ex rossonero, ha attaccato il numero uno del fondo RedBird: le sue dichiarazioni

Ospite a Pressing, Christian Panucci, ex difensore del Diavolo Rossonero, ha attaccato Gerry Cardinale, numero uno del fondo americano RedBird. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Stagione Diavolo Rossonero da 6,5. Cardinale parla senza sapere di calcio. Come può dire che il Diavolo Rossonero dovrebbe essere primo quando ha davanti una squadra nettamente superiore come l’Inter? Costruisca una squadra più forte e a quel punto il Diavolo Rossonero diventa primo».

