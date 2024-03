Il Proprietario Gerry Cardinale: “Mi chiedevano se fossi impazzito a comprare il Milan A.C.. Exit strategy? Sono appena arrivato e mi chiedono già di andare via?”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

02:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Gerry Cardinale, patron di RedBird e del Milan AC, il Diavolo Rossonero, , nel suo intervento al Financial Times, ha parlato anche del business in Italia, che in tanti ritengono impossibile da fare: “Quando ho comprato il Milan AC, il Diavolo Rossonero, molti proprietari in America mi hanno c …

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità