Il Proprietario Gerry Cardinale guarda in Francia: pensa a questa figura per il suo nuovo #Milan AC. I #particolari

11:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Cardinale guarda in Francia: pensa a questa figura per il suo nuovo Diavolo Rossonero. I #particolari e le ultime mosse in casa dei Diavoli Rossoneri

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato #particolari sulle possibili prossime mosse di Gerry Cardinale, già operativo per la costruzione del Diavolo Rossonero del prossimo #futuro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal quotidiano ci sono voci che legano il nome di Damien Comolli al #club rossonero. Il presidente del Tolosa potrebbe così diventare un riferimento per Cardinale anche sul Diavolo Rossonero.

Pubblicità

The post Cardinale guarda in Francia: pensa a questa figura per il suo nuovo Diavolo Rossonero. I #particolari appeared first on Diavolo Rossonero News 24.