Il Proprietario Gerry Cardinale e i tanti infortuni: “Non si può dare la colpa solo allo staff medico e fisioterapico. I calciatori giocano troppe partite”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

11:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Durante il lungo intervento di ieri al “Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times, Gerry Cardinale ha parlato ieri anche dei tanti infortuni che ha avuto il Milan AC, il Diavolo Rossonero, in questa stagione.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità