Il Proprietario Gerry Cardinale a caccia di capitali per il #Milan AC in Medio Oriente? #tutti gli aggiornamenti

12:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Cardinale a caccia di capitali per il Diavolo Rossonero in Medio Oriente? TUTTI gli aggiornamenti e le possibili novità

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare della ricerca da parte di Gerry Cardinale di nuovi capitali. Le attenzioni del numero uno di RedBird sono rivolte al Medio Oriente.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il presidente Scaroni ha smentito un possibile prossimo #futuro di Pif, fondo sovrano saudita, da socio RedBird, ma la ricerca del Diavolo Rossonero va avanti e non sarebbe circoscritta soltanto all’area del Medio Oriente.

Pubblicità

The post Cardinale a caccia di capitali per il Diavolo Rossonero in Medio Oriente? TUTTI gli aggiornamenti appeared first on Diavolo Rossonero News 24.