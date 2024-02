Il procuratore parla con Mr Ace e Sandro Bastoni: l’esito dell’inVS

Si è svolto ieri, l’incontro tra il procuratore federale Giuseppe Chiné, in videocollegamento, e i difensori dell’Inter, Acerbi e Bastoni, in merito alle indagini su quanto accaduto durante Roma-Inter dello scorso sabato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ex Lazio avrebbe ammesso il suo gestaccio verso i tifosi giallorossi, arrivato dopo alcuni cori molto pesanti. Acerbi ha anche chiesto scusa per l’episodio, ritenuto non idoneo a un professionista e la vicenda dovrebbe risolversi con il patteggiamento del giocatore e una multa.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda Bastoni. Stando alle parole della Rosea, il difensore avrebbe parzialmente ammesso la telefonata di Inzaghi, descrivendola però come puramente motivazionale e priva di indicazioni tattiche. Un dettaglio che può fare la differenza a livello di regolamento.

In ogni caso, vista la difficoltà di avere una prova inconfutabile sull’accaduto, è probabile che Chiné possa chiudere la vicenda con una minimulta, anche se la speranza dell’Inter sarebbe quella di arrivare all’archiviazione totale.