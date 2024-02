Il piano dell’Fc Internazionale per il recupero di Big Markus Thuram: fissato il rientro

Gli esami strumentali hanno confermato l’elongazione dell’adduttore della coscia destra per Marcus Thuram. Una notizia che, nella sua negatività, ha comunque fatto tirare un sospiro di sollievo all’Inter, fiduciosa di riaverlo in campo al più presto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il piano dei nerazzurri è quello di far tornare in campo il francese per la sfida contro il Bologna, a pochi giorni dal ritorno con l’Atletico Madrid. L’obiettivo è un ingresso dalla panchina con i rossoblù per rimettere benzina nel motore, per poi tornare titolare al Wanda Metropolitano il 13 marzo.

Ci sono anche speranze di rivederlo a disposizione già contro il Genoa, lunedì 4 marzo, anche se con un impiego al massimo molto limitato. Certe, invece, le assenze contro Lecce e Atalanta.

