IL PERSONAGGIO – Yildiz, Chiesa e Cambiaso. E anche i tifosi tornano a divertirsi guardando la Vecchia Signora Juventina

Yildiz, Chiesa e Cambiaso, tre nomi che trascinano la Juve ai quarti di finale di Coppa Italia: sono i protagonisti del match con la Salernitana

Kenan Yildiz l’ha rifatto. Quasi due settimane dopo Frosinone il turco ha deciso di improvvisarsi nuovamente un provetto Del Piero del Bosforo, portandosi a spasso mezza Salernitana prima di sfondare la porta di un Forillo che ha potuto solamente buttarsi dall’altra parte, forse anche per paura di poter rovinare una bellezza di tale portata. L’ex Bayern si è inevitabilmente preso la scena e, giorno dopo giorno, scala le gerarchie di un attacco bianconero che nel 18enne sa di aver trovato un futuro fuoriclasse. Ma non sarebbe giusto parlare solo della sua partita, quando nella prima ora di gioco, a dominare, sono stati altri due protagonisti.

Parliamo di Federico Chiesa e Andrea Cambiaso, che hanno fatto rialzare la testa alla Signora dopo l’avvio choc e la rete presa dopo neanche un minuto. L’ex viola è stato il vero punto di riferimento in campo, capace di inventarsi dal nulla una giocata che potesse portare al gol i suoi compagni. Una rete che non è riuscito a trovare da sé a differenza dell’ex genoano, ormai diventato uno degli imprescindibili di Allegri. A referto anche assist e tante giocate di fino, in una serata in cui il ragazzo ha letteralmente fatto quello che voleva con il pallone. E così, dopo diverso tempo, si può dire che, oltre alla solidità e alla vittoria portata a casa, la Juve è tornata anche a far divertire i suoi tifosi. Certo, il livello dell’avversario non era dei più eccelsi e domenica all’Arechi, con la spinta del pubblico campano, sarà probabilmente tutt’altra gara, ma sei gol in una gelida serata di inizio gennaio hanno sempre il loro perchè per un pubblico che sta tornando a guardare a traguardi di un certo livello.

