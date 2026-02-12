Il Paradosso Canadese: La Fuga dei Colossi verso l’Europa

Mentre l’Italia rimane ancorata a un proibizionismo ideologico e anacronistico, il mercato globale della cannabis sta vivendo una trasformazione epocale. Il Canada, un tempo pioniere indiscusso della legalizzazione, sta affrontando oggi una crisi di crescita che costringe i suoi giganti a cercare fortuna altrove, evidenziando i limiti di un sistema fiscale eccessivamente vorace.

Il Mercato Interno al Collasso Fiscale

Le aziende canadesi della cannabis si trovano oggi di fronte a una sfida paradossale: la saturazione del mercato unita a una pressione fiscale insostenibile. Molte realtà, un tempo stelle nascenti della borsa, stanno ridimensionando la loro presenza domestica. Il caso di Aurora Cannabis è emblematico: l’azienda ha recentemente annunciato l’uscita da alcuni segmenti del mercato ricreativo canadese definiti ‘a basso margine’, preferendo concentrare le proprie risorse sull’espansione internazionale.

I Numeri della Svolta

Secondo le analisi di Zuanic & Associates, nel terzo trimestre fiscale del 2026, Aurora ha registrato vendite internazionali per 48 milioni di dollari, superando ampiamente i ricavi ottenuti nel mercato interno. In particolare, il mercato europeo e quello oceanico (Australia e Nuova Zelanda) stanno diventando i nuovi pilastri della sostenibilità aziendale. Al contrario, le vendite al dettaglio per uso adulto in Canada sono crollate a soli 5,2 milioni di dollari, un segnale inequivocabile di come il modello attuale stia fallendo nel sostenere i produttori legali a fronte di tasse che ne erodono ogni profitto.

Una Lezione per l’Italia Proibizionista

La situazione canadese non deve essere letta come un fallimento della legalizzazione in sé, ma come una critica feroce alla gestione burocratica e punitiva di un settore emergente. In Italia, il governo continua a ignorare i benefici di una regolamentazione, preferendo lasciare il mercato nelle mani della criminalità organizzata. Il fallimento canadese è un monito: la legalizzazione deve essere accompagnata da una visione industriale sana, non da un desiderio di cassa immediato tramite accise spropositate. Mentre l’Europa si prepara a diventare il nuovo hub mondiale della cannabis terapeutica, l’Italia rischia di restare, ancora una volta, l’ultimo vagone di un treno che corre verso il futuro. È necessario abbandonare il moralismo e guardare ai dati: la regolamentazione è l’unica via, ma deve essere giusta e sostenibile.

Investigative Journalist – FreeWeed Associated Press

Visualizzazioni: 25