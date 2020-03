Il nuovo Episodio dei Simpson in una Springfield dopo la Legalizzazione della Cannabis – Highway to Well

Nell’ultimo episodio della stagione 31 vedremo Homer e Marge Simpson in un ipotetico Springfield in cui la cannabis è legale . Con le sue 31 stagioni, questo è il primo episodio in cui la cannabis è la nuova realtà e il tema centrale dei Simpson.

Nell’episodio che chiude la stagione 31 e intitolato “Highway to Well” (“Autostrada per Star Bene” – che racchiude in sè già un profondo significato) possiamo vedere la città di Springfield con il mercato della cannabis legalizzato.

Vedremo Marge Simpson mentre è curiosa e si avvicina a un dispensario di cannabis. Successivamente viene reclutata come lavoratrice nel dispensario in cui un famoso pugile in pensione è il proprietario (qualcuno te lo ricorda). Nel suo nuovo lavoro, Marge venderà caramelle, tinture, vaporizzatori e articolazioni. Tutto con THC.

In questo episodio incentrato sulla legalizzazione della marijuana e sul suo commercio in città, i personaggi saranno modellati sulla nuova situazione. I Simpson nel mondo della cannabis legale sono pieni di situazioni rivolte al mondo reale. A partire da vere avventure d’affari come ” Tyson Ranch ” di Mike Tyson . Il nuovo datore di lavoro di Marge, Drederick Tatum, è un mix di personalità della cannabis. “Well + Good” viene costantemente scambiato per un negozio Apple ed è gestito da Tatum, un pugile in pensione tatuato che vuole costruire un resort e spa a tema cannabis.

D’altra parte, Homer sembra risalire agli anni settanta, possiamo vedere come il Bar diventa un luogo tipico del tempo e dove si sono riuniti gli stoner del secolo scorso.

La coppia sposata avrà due modi diversi di vedere questa nuova situazione con la cannabis. Mentre Marge lo guarda con gli occhi del 21 ° secolo, suo marito Homer sembra aggrapparsi più da vicino a come ha vissuto negli anni ’70. In questa pazza guerra tra i due modi di vivere con la marijuana, il figlio della coppia, Bart Simpson, chiamerà questi due punti di vista e confronto, come la “guerra della droga”.

The Simpsons Episode 17

L’episodio 17 della stagione 31, intitolato “Highway to Well”, può essere visualizzato qui su Youtube .

L’episodio segue Marge mentre trova lavoro in un’azienda, Well and Good, e imparerà presto un nuovo lavoro presso il dispensario di cannabis. Durante un incontro d’affari con Well and Good, il proprietario Tatum, presenta a Marge i piani per The Drederick, un esclusivo hotel di lusso interamente dedicato alla cannabis.

L’incursione di Tatum nella marijuana è chiaramente un cenno al fiorente business di Mike Tyson, Tyson Ranch. A differenza della versione parodiata, Tyson Ranch in realtà non vende cannabis. Piuttosto, si occupa del marchio e della commercializzazione dei suoi prodotti a base di cannabis e CBD.

