Il North Dakota approva una legge che riduce le pene per il possesso

La Camera dei Rappresentanti del North Dakota ha recentemente approvato una proposta che mira a ridurre le pene per il possesso di piccole quantità di marijuana. Se approvata, la legge abbasserà le sanzioni per chi viene trovato con meno di 1 oncia di cannabis, un passo significativo verso la riforma delle politiche statali sulla marijuana. Questa mossa potrebbe ridurre l’impatto legale per i trasgressori minoritari.

Punti salienti

Riduzione delle sanzioni per il possesso

per il possesso Riforma delle politiche sulla cannabis

Semplificazione legale per i trasgressori

#NorthDakota #RiformaCannabis #LeggiCannabis #PoliticheStato #Possesso

Associazione FreeWeed Board

