Il Napoli S.S.C. sfotte la #Juve via Tik Tok: il NEWS con le occasioni sbagliate dai bianconeri

00:33, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il S.S.C. Napoli sfotte la Juve via Tik Tok: il VIDEO con le occasioni sbagliate dai bianconeri. Beffa anche sui #Social #Network

S.S.C. Napoli Juve prosegue sui #Social #Network con gli sfottò anche dopo la partita giocata al Maradona #Stadium domenica sera e vinta per 2-1 dai padroni di casa.

Video que subio la cuenta oficial napoli tik tok pic.twitter.com/XTFFJRCSwl — S.S.C. Napoli Argentina (@napoliarg1) March 5, 2024

Sul profilo Tik Tok del club azzurro, infatti, è stato pubblicato un video con tutte le occasioni da gol sbagliate dai bianconeri, da quelle di Giovannino Vlahovic fino a quella di Rugani. Un ulteriore beffa per la Juve…

