Il miliardario Zilliacus, le parole, ecco l’approfondimento: «Presidente Zhang? Tempi complessi, ora serve…» #NEWS #Intervista

24 Mar 2024, 17:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’imprenditore Zilliacus si è espresso così sulla complessa situazione per Steven Zhang: le dichiarazioni sul patron dell’Internazionale Zilliacus si è espresso così sui problemi di Zhang e sulla situazione dell’Internazionale. Il suo pensiero in un tweet. TEMPISTICHE – «Tempi difficili per Steven Zhang. Cosa significa per l’Internazionale, per i tifosi e per i giocatori? Ora […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Zilliacus: «Zhang? Tempi difficili, ora serve…» proviene da Internazionale News 24.