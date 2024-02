Il Milan torna in Europa League: l’ultima volta fu eliminato da un gol di Pogba. Sono passati 1664 giorni dal match con lo United

Il Milan questa sera giocherà contro il Rennes il match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per i rossoneri si tratta di un ritorno in questa competizione a 3 anni di distanza dall’ultima apparizione.

Sono passati 1664 giorni, infatti, da quando il Milan affrontò e perse 0-1 col Manchester United nella partita valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. A decidere la sfida fu un attuale giocatore della Juve: Paul Pogba.

