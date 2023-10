Il Milan Sonda il Mercato: Scambio Strategico per Rinforzare l’Attacco

Diffondi Informazione!

Milano, Italia – Il Milan è in una fase di riflessione dopo le recenti sconfitte in Champions League contro il PSG e in campionato contro Inter e Juventus. Con tre sconfitte su dodici partite giocate finora in stagione, l’atteggiamento negativo sta suscitando preoccupazione tra i tifosi. La dirigenza, guidata da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, sta cercando soluzioni per rafforzare la squadra e riprendere il cammino vincente.

Inizialmente, il piano era quello di acquistare un difensore laterale per la fascia sinistra nel mercato invernale, con l’obiettivo principale di Juan Miranda del Betis, la cui clausola di fine contratto è a fine giugno del prossimo anno. Tuttavia, è l’attacco a destare maggiori preoccupazioni. L’intera manovra offensiva sembra gravare sulle spalle del trentasettenne francese Olivier Giroud, il cui rendimento potrebbe non essere sufficiente a sostenere la squadra in tutte le competizioni.

Guardando alle alternative attuali, le opzioni sembrano limitate: Noah Okafor non è un centravanti di ruolo, mentre Luka Jović è appena tornato da un infortunio. Pertanto, sembra probabile che il Milan cercherà di anticipare l’acquisto avanzato previsto per luglio nel mercato invernale.

L’obiettivo primario sembra essere Dani Olmo, l’attaccante spagnolo del Lipsia. Il Milan aveva già cercato di acquistarlo quando giocava per la Dinamo Zagabria. Olmo, fresco di rinnovo con il Lipsia, ha un costo stimato tra i quaranta e cinquanta milioni di euro, un investimento che il Milan è disposto a fare per migliorare l’attacco.

Tuttavia, la dirigenza del Milan sta considerando una mossa strategica: uno scambio con Charles De Ketelaere, valutato circa la metà di Olmo e attualmente in prestito all’Atalanta. Nel caso in cui l’Atalanta decidesse di non riscattare De Ketelaere, il Milan proporrà uno scambio di giocatori più un conguaglio economico a favore del Lipsia. Questa mossa potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, offrendo al Milan un rinforzo in attacco senza dover fare un grande esborso finanziario.

La situazione al Milan è tesa, ma con strategie intelligenti come questa, la squadra spera di risolvere i problemi e tornare alla vittoria in tempi brevi. I tifosi attendono con ansia di vedere come si svilupperanno queste trattative nel mercato invernale.