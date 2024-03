Il #Milan AC ricorda Davide Astori a 6 anni dalla scomparsa: il commovente post #social – NEWS

13:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero, a 6 anni dalla sua scomparsa, ha voluto ricordare sui propri profili social la figura di Davide Astori: il commovente #comunicato

Non è una giornata qualsiasi quella di oggi in casa Diavolo Rossonero e per tutto il mondo del calcio. Sei anni fa ci lasciava Davide Astori, all’epoca difensore della Fiorentina ed ex rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Today marks six years since Davide Astori passed away. Gone but never forgotten, his memory shall live on #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/fAVLTBEC14 — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 4, 2024

Il Diavolo Rossonero ha voluto ricordare Astori con un bellissimo #comunicato sui propri profili social.

Pubblicità

The post Il Diavolo Rossonero ricorda Davide Astori a 6 anni dalla scomparsa: il commovente post social – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.