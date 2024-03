Il #Milan AC augura buona Pasqua ai tifosi diavoli rossoneri: il #comunicato del #TopClub – NEWS

15:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero augura buona Pasqua ai tifosi rossoneri: il #comunicato del #club. La FOTO pubblicata sui profili social Il Diavolo Rossonero augura una buona Pasqua ai tifosi rossoneri tramite un post pubblicato sul profilo X. Una Pasqua resa sicuramente più dolce dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1 che ha lanciato i rossoneri a sei […]

